РИАМО - 7 июн. В 2018 году в детских поликлиниках столицы появятся многоканальные колл-центры для вызова врача на дом, операторы будут отвечать на звонки родителей, чьи дети прикреплены к филиалам медорганизации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен. Не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел. Детская поликлиника, в которой реализован проект, включает в себя еще три филиала, и у каждого из них номер для вызова врача раньше был свой. Создание многоканального центра приема звонков на базе поликлиники поможет избежать путаницы с номерами», – пояснил руководитель столичного департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Пилотный проект по созданию многоканального колл-центра для вызова детского врача на дом был успешно реализован на базе детской городской поликлиники № 110 столичного департамента здравоохранения. В течение трех месяцев родители, чьи дети прикреплены к филиалам и амбулаторному центру этой поликлиники, могли вызвать специалиста к заболевшему ребенку по единому номеру. Сейчас подводятся итоги проекта.

В последние годы столичная медицина становится все удобнее и доступнее для пациентов. Так, в городских поликлиниках появились табло электронной очереди к дежурному врачу. Сейчас в медучреждениях установлено более 320 информационных экранов – они помогают регулировать потоки пациентов.

В московских поликлиниках также упростили запись на прием к участковому врачу через информационные киоски (инфоматы). Чтобы записаться, надо нажать лишь одну кнопку на экране устройства – «Участковый врач». Прежде пользователю предлагалось выбрать из нескольких вариантов: «Терапевт участковый», «Врач общей практики» или «Педиатр участковый» в детских медучреждениях.

Успешно работает новый сервис по прикреплению детей к поликлиникам, который был запущен на портале mos.ru в декабре прошлого года. Теперь не нужно приходить в медучреждение и лично писать заявление, чтобы ребенок наблюдался и получал медпомощь, достаточно оставить электронную заявку.