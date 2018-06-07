РИАМО - 7 июн. Специалисты зафиксировали на территории Подмосковья более 10 пожаров за последние сутки, к их тушению привлекалось почти 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров – 11. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 98 человек, 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков не запланировано.