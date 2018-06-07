РИАМО – 7 июн. Сценарист и кинорежиссер Кира Муратова скончалась на Украине на 84-м году жизни, сообщает Газета.ru.

«В Одессе на 84-м году жизни умерла режиссер и сценарист Кира Муратова. Об этом сообщил ее супруг Евгений Голубенко», – говорится в материале.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме».

На ее счету два десятка фильмов. Среди них — «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Три истории», «Мелодия для шарманки» и другие. Ее фильм «Астенический синдром» в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля, а фильм «Настройщик» был показан в рамках Венецианского кинофестиваля.

Ее последней работой стала лента «Вечное возвращение», вышедшая на экраны в 2012 году. О завершении творческой карьеры она объявила еще в 80 лет, но оставалась ярким примером для многих кинодеятелей современности.