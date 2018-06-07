РИАМО - 7 июн. В Москве и в Подмосковье в четверг ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура воздуха днем может прогреться до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 14-16, по области - 12-17 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормального. Относительная влажность воздуха около 40%.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе с ростом атмосферного давления температура воздуха останется ниже нормы. У большинства вполне здоровых людей погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций.

«Однако, метеозависимые и ослабленные болезнями люди, могут чувствовать себя не лучшим образом. В группе риска люди с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов, а также опорно-двигательного аппарата. Люди с ослабленным иммунитетом подвержены простудам. Берегите себя, и не забывайте при необходимости принимать медикаменты, прописанные лечащим врачом», - добавляется в материале.