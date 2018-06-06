РИАМО - 6 июн. Возгорание в здании Дома педагогической книги на Большой Дмитровке в Москве произошло из-за нарушений правил проведения работ по гидроизоляции дома, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже. Пожар локализовали в 17:21 на площади 50 квадратных метров, в 22:03 пожар был ликвидирован на площади в 130 метров. Сведений о пострадавших не поступало.

«Строители на мансардном этаже вели работы по гидроизоляции дома. Нарушения правил при проведении этих работ стали причиной пожара», - сказал Бирюков.

Он добавил, что первые пожарные расчет прибыли на место пожара уже через восемь минут. Всего в ликвидации возгорания приняли участие более 150 человек и более 50 единиц техники. Погибших и пострадавших среди жителей и спасателей нет.

Ликвидация пожара была осложнена из-за сильного ветра. Ранее его порывы усилились до 12-14 метров в секунду.

Территорию рядом с горящим зданием закрывали для пешеходов. Горожан и автомобилистов просили пользоваться другими улицами, чтобы не мешать спецтехнике.

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