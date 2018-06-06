РИАМО - 6 июн. Более 1,8 тысячи детей из Московской области отдыхают в первую смену в оздоровительных лагерях Черноморского побережья, из них 90 детей из подмосковного Волоколамска, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«У нас 1055 детей отправились в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края, из них 90 детей из Волоколамска, они отдыхают в детском лагере «Радуга» в Туапсе», – сказала Фаевская.

Она добавила, что более 760 детей по бесплатным путевкам отдыхают в Крыму в детских лагерях «Гагарин» и «АртКвест». В 2018 году на курорты Черноморского побережья получат путевки около 8,5 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и многодетных семей.

Средства на приобретение путевок выделены из бюджета Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Нынешним летом в Московской области будут работать порядка 1,2 тысячи летних лагерей, из которых 100 – загородные оздоровительные лагеря и около 1070 – лагеря с дневным пребыванием. Из консолидированного бюджета Московской области на летнюю оздоровительную кампанию выделено 1,8 миллиарда рублей.