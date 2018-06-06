РИАМО - 6 июн. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в здании на Большой Дмитровке в столице, где находится Дом педагогической книги, на месте работали 18 единиц техники, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже. Пожар локализовали в 17:21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

«Принятыми мерами в 22:03 пожар был ликвидирован на площади в 130 метров», - сообщается в аккаунте.

Ликвидация пожара была осложнена из-за сильного ветра. Ранее его порывы усилились до 12-14 метров в секунду.

На месте происшествия работали 18 единиц техники и 72 человека личного состава.

Территорию рядом с горящим зданием закрывали для пешеходов. Горожан и автомобилистов просили пользоваться другими улицами, чтобы не мешать спецтехнике.

В результате происшествия никто не пострадал.

Видео пожара в здании на Большой Дмитровке в Москве >>