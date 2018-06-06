РИАМО - 6 июн. По итогам прошлого года в Подмосковье самыми освещенными были городские округа Рошаль, Власиха, Восход, Бронницы, Краснознаменск, Озеры и Электрогорск, в этом году к ним присоединились еще четыре муниципалитета, сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева в среду.

Госадмтехнадзор Московской области принял участие в IV форуме «Энергоэффективное Подмосковье», где речь шла о реализации государственной политики в области энергоэффективности на территории региона. В рамках круглого стола «Светлый город» итоги 2017 года и дальнейшее развитие в 2018-2019 годах» был представлен анализ работы единого областного портала по приему жалоб от населения «Добродел» как источника информации о качестве эксплуатации систем наружного освещения в муниципальных образованиях региона.

«Всего в 2018 году поступило 6,7 тысячи обращений на портал «Добродел» по поводу неисправных фонарей уличного освещения. При этом самыми освещенными муниципалитетами региона являются городские округа Рошаль, Власиха, Восход, Бронницы, Краснознаменск, Озеры и Электрогорск, которые удерживают пальму первенства в этом направлении с прошлого года. В нынешнем году к ним присоединились городской округ Молодежный, Лосино-Петровский, Павловский Посад и Можайск. Отсюда поступило наименьшее количество жалоб», - сказала Витушева.

Она отметила, что в указанных муниципалитетах местные администрации наиболее оперативно реагировали на обращения населения и в кратчайшие сроки устраняли нарушения.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» стартовала в 2017 году, ее цель - убрать недоосвещенные места в области, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, создаются объекты с архитектурно-художественной подсветкой.