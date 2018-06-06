РИАМО - 6 июн. Антимонопольное ведомство столицы проверит рекламу фитнес-центра «Зебра» в рамках возбужденного в отношении него дела, рассмотрение дела назначено на 21 июня, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Столичный фитнес-центр «Зебра» запустил в конце 2017 года рекламную акцию: «Занимайтесь до Нового года БЕСПЛАТНО!». Однако, когда потребитель обратился в клуб с целью приобрести бесплатный абонемент, администрация сообщила ему о дополнительных условиях акции, которые в рекламе обозначены не были. Оказывается, бесплатные занятия до Нового года можно было получить только при приобретении годового абонемента.

«Московское УФАС России проверит рекламу фитнес-центра, в которой отсутствовала часть существенной информации об условиях приобретения услуги, на предмет ее соответствия части 7 статьи 5 закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 21 июня», - говорится в сообщении.

Согласно части 7 статьи 5 федерального закона «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.