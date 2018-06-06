РИАМО - 6 июн. Худрук столичного театра «Модерн» Юрий Грымов объяснил то, что он рассказал об увольнении сводившей школьников на спектакль по Хаксли учительницы спустя 2 месяца тем, что он пообещал это педагогу, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Ранее Грымов рассказал о том, что в столичной школе уволили учительницу, которая сводила детей в театр «Модерн» на спектакль по роману Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» два месяца назад.

«Почему я пишу об этом только сейчас? И почему не называю имен действующих лиц? Да потому что меня об этом попросила сама жертва. Да, она ушла из школы и устроилась на новую работу. И просила не поднимать скандал по крайней мере до тех пор, пока она не выйдет на новое место работы. Я, со своей стороны, обещал ей не называть фамилий, но оставить этот случай без огласки я не могу», — сказал Грымов.

Он отметил, что, когда ребята посмотрели спектакль, они рассказали об этом друзьям, поделились впечатлениями в соцсетях в свойственной им манере — спектакль про свободную любовь. Родители забили тревогу.

«Сам директор не видел спектакля. И он не знает, что у нас на сцене не то, что бы нет «обнаженки», — ни единого скабрезного слова не звучит! А разговор о пресловутой «свободной любви» идет с точки зрения здоровой человеческой совести, которая не может примириться с тем, что «все принадлежат всем», которая воспринимает эти отношения не как любовь, а как порок больного общества, скатывающегося в пропасть. Ничего того, что нельзя видеть и слышать старшеклассникам, в пьесе нет — как, впрочем, нет ничего подобного и в самом романе Хаксли», — подчеркнул Грымов.

Он призвал рассказывать об этой истории, распространять ее в соцсетях.