РИАМО - 6 июн. Вопросы по совершенствованию законодательства о недропользовании будет обсуждать специальная рабочая группа, которую создали в Мособлдуме, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На заседании комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию 5 июня обсуждалось совершенствование правового регулирования отношений в сфере недропользования и отношений в сфере осуществления государственного надзора.

«В комитете разрабатываются проекты федеральных законов. По итогам заседания участниками комитета принято решение создать рабочую группу и в ее рамках продолжить работу», - говорится в сообщении.

Один из законопроектов направлен на учет нарушений условий пользования недрами и обстоятельств, приведших к данным нарушениям при решении вопроса о продлении срока пользования участком недр.

«На практике существуют ситуации, когда недропользователь обращается за продлением лицензии при наличии нарушений условий пользовании недрами. В этом случае орган исполнительной власти, уполномоченный выдавать лицензию на недропользование, вынужден отказывать недропользователю согласно статье 10 закона РФ «О недрах». Это влечет опасность появления новых нерекультивированных карьеров на территории Московской области. В законодательстве отсутствует порядок рекультивации карьеров, по которым аннулирована лицензия», – отметила председатель комитета Алла Полякова.

По ее словам, также существует разная степень тяжести нарушений, что необходимо учитывать при принятии решения о продлении лицензии на пользование недрами, но сейчас эти обстоятельства никак не учитываются.

Предлагается на безаукционной основе предоставлять право пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых при наличии определенных условий.

«Однако остается открытым вопрос о судьбе такого права и лицензии, в случае досрочного расторжения контракта с исполнителем работ или при его смене. Положение о том, что участок недр местного значения не должен выходить за границы разрешенного строительства, представляется не совсем корректным, так как в этом случае часть оставшихся запасов полезных ископаемых должна будет списываться с государственного баланса по установленной процедуре. А в случае, если до начала работ участок недр не числился на госбалансе, то его необходимо будет учесть. Таким образом, механизм предоставления права и извлечения полезных ископаемых из недр предстоит продумать», - добавила Полякова.

Кроме того, рассматривается возможность создания фонда рекультивации, механизм работы которого сейчас обсуждается.

«Может быть рассмотрена залоговая (внесенная до начала разработки сумма на рекультивацию) или гарантийная (например, банковская) система получения средств для обеспечения обязательства пользователя недр по проведению рекультивации», - отметила депутат.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения недропользователем обеспеченных залогом таких обязательств расходы на ликвидацию, консервацию горных выработок и рекультивацию земель осуществляются за счет заложенных денежных средств. При этом оставшаяся часть этих средств возвращается пользователю недр. В случае гарантийной системы средства на рекультивацию предоставляются организацией-гарантом.