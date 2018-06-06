РИАМО – 6 июн. Из-за проникновения американизмов в русский язык не стоит опасаться, так как язык развивается сам по себе и достаточно силен, опасения вызывает его преподавание в школах и то, как на нем говорят, сообщил телеведущий Владимир Познер.

По словам телеведущего, и сленг, и американизмы в русском языке — это отражение действительности, и это временно.

«В русском языке много американизмов, что вполне естественно, как в свое время в русском языке было много от французского, когда тот доминировал в Европе. Естественно он проявлялся, проникал. Сейчас доминируют Соединенные Штаты. И поэтому всякие американские слова проникают в язык», — сказал Познер в эфире Радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о том, умирает ли русский язык.

Он отметил, что язык развивается сам по себе.

«Он очень силен, и опасаться за него не надо. Опасаться надо за то, как его преподают в школе и как на нем говорят. Я бы не стал слишком переживать на его счет», — отметил Познер.

В среду в России отмечают День русского языка. Памятная дата приурочена ко дню рождения Александра Пушкина.