РИАМО – 6 июн. Девять миллиардов рублей, изъятых при обыске в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, перестали быть вещественным доказательством по делу о взятках, но останутся под арестом до октября, сообщает РИА Новости.

«СК отменил постановление о признании 9 миллиардов рублей, изъятых при обыске в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках. Об этом говорится в постановлении следствия <…>. При этом деньги по решению суда остаются под арестом до октября», - говорится в сообщении.

Адвокат Захарченко Александр Горбатенко подтвердил достоверность документа. Защита ознакомилась с постановлением во время изучения материалов дела, допуска к которым ранее не имела.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи. В квартире родителей полковника следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллионов рублей. В квартире сестры подсудимого изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.

По мнению прокуратуры, Захарченко использовал квартиры родственников для того, чтобы скрыть незаконно полученные деньги.