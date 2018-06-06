РИАМО - 6 июн. Столичный музей истории ГУЛАГа получил гран-при на фестивале «Интермузей-2018», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В фестивале «Интермузей-2018» участвовали почти 500 проектов, и особенно приятно, что гран-при получил столичный музей истории ГУЛАГа. Ребята делают большое дело, сохраняют историю, которую важно помнить. Спасибо и мои поздравления», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Международный фестиваль «Интермузей» – главное музейное событие года в России. Юбилейный XX форум проходил в столице с 31 мая до 3 июня. Он объединил около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На 12 фестивальных площадках прошло более 250 мероприятий деловой, культурной и детской программ. Основные события состоялись в павильоне №75, а также на двух партнерских площадках – в павильоне книги (№516, ВДНХ) и в Музее космонавтики (проспект Мира, 111).

В финале по четырем номинациям было представлено 20 проектов, пять музеев претендовали на гран-при.

Фестиваль «Интермузей» проводится с 1999 года.