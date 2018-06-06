РИАМО - 6 июн. Столичные выпускники смогут принять участие в конкурсе поздравлений с окончанием школы, состязание пройдет в двух номинациях — «Самое популярное видео» и «Самый популярный альбом», авторов самых оригинальных роликов ждут призы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский образовательный телеканал и Московский центр технологической модернизации образования запустили проект, в котором могут принять участие выпускники и директора школ. Нужно разместить в социальных сетях фото или видео о классе, школе или о Москве с хештегами #цифровойвыпускной2018 и #альбом_выпуск2018. Победителей выберут в двух номинациях: «Самое популярное видео» и «Самый популярный альбом». Наградой станет возможность пройти стажировку на Московском образовательном телеканале», - говорится в сообщении.

Кроме того, можно принять участие в челлендже лучших поздравлений. Для этого необходимо снять ролик с поздравлением выпускников любой из школ Москвы, разместить его в социальных сетях с хештегами #цифровойвыпускной2018 и #челлендж_выпуск2018 и указать, какой школе передается эстафета.

В день выпускного школьникам предлагают стать мобильными репортерами и рассказать, как проходит праздник. Для участия необходимо загрузить ролик продолжительностью не более одной минуты через приложение «Мобильный репортер». Видео будут транслироваться в эфире телеканала, а авторов самых оригинальных работ, которых выберет жюри, ждут призы.