РИАМО - 6 июн. В столице по собственному желанию уволили заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции Валерия Филистовича, соответствующее распоряжение мэра города опубликовано на официальном сайте московского градоначальника.

«Освободить Филистовича Валерия Петровича от замещаемой должности заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции и уволить с государственной гражданской службы города Москвы с 1 июня 2018 года», — говорится в документе.

Филистович был уволен по собственной инициативе. Он занимал должность замначальника МАДИ с июля 2015 года.