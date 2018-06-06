РИАМО - 6 июн. Программы, направленные на развитие энергоэффективности, активно развиваются в Подмосковье, регион в этом году занял восьмое место в рейтинге энергосбережения по стране, поднявшись на 13 позиций, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Московская область значительно укрепила свои позиции в федеральном рейтинге энергосбережения. В настоящее время Подмосковье занимает восьмое место, хотя еще год назад область была на 21-м месте. Многие практики Московской области в части повышения энергоэффективности берутся на вооружение другими регионами», – сказал заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Юрий Липатов.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов подтвердил, что улучшение позиций в рейтинге энергоэффективности является закономерным результатом.

«Московская область – один из первых регионов, в котором энергоэффективность закреплена как один из существенных критериев исполнения госпрограмм. При проведении работ по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов обязательно исполняются мероприятия по повышению энергоэффективности – укрепляется тепловой контур, модернизируются входные группы, ремонтируются внутридомовые инженерные сети», - сказал он.

Пестов отметил, что выпускаемая предприятиями Подмосковья продукция стала более конкурентоспособной на глобальном рынке, а расположенные на территории области организации, в том числе бюджетной сферы, стали более ответственно относиться к вопросам энергоресурсосбережения.