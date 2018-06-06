РИАМО - 6 июн. Коллективу Центральной библиотеки №197 имени Анны Ахматовой в Москве распоряжением мэра столицы Сергея Собянина объявлена благодарность за большой вклад в развитие библиотечного дела, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Объявить благодарность коллективу Центральной библиотеки №197 имени А.А. Ахматовой государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система Западного административного округа», - говорится в документе.

Благодарность объявлена за большой вклад в развитие культуры и библиотечного дела в столице.

Центральная библиотека имени Анны Ахматовой была основана в 1967 году. Первый читатель был записан в 1968 году.

Сегодня Центральная библиотека №197 имени Анны Ахматовой – современный многофункциональный информационный центр для населения Западного округа столицы, а также методический центр для 27 библиотек.