РИАМО - 6 июн. Памятник А.С. Пушкину в Москве в прошлом году полностью отреставрировали, специалисты проверили его состояние и подтвердили, что монумент не нуждается в дополнительных реставрационных работах, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Специалисты подтвердили, что памятник находится в хорошем состоянии и в настоящий момент не нуждается в каких-либо работах по поверхности бронзы. Сейчас успешно идет процесс адаптации отреставрированной и частично восстановленной благородной зеленой патины к городской среде», - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как отметил глава департамента, скульптура органично вписана в столичную жизнь.

Памятник классику русской литературы работы скульптора Александра Опекушина был торжественно открыт в Москве в день рождения поэта — 6 июня 1880 года. Тогда его разместили в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). А на противоположную сторону площади монумент переместили в 1950 году.

Инициаторами создания памятника были чиновники министерства иностранных дел, в списках которого некогда числился и сам поэт. Энтузиасты собрали средства на установку монумента, и в мае 1875 года был определен скульптор и будущий вид памятника.

«Имя Пушкина носят и многие другие московские места, например, станция метро и площадь, где установлен легендарный памятник, набережная неподалеку от парка Горького, пешеходный мост через Москва-реку, скверы на Профсоюзной улице и улице Тухачевского», - добавил Емельянов.

Также он рассказал о появлении еще одного «пушкинского» места в Москве – усадьбы Остафьево.

«Недавно московским стало и еще одно значимое пушкинское место – потрясающая усадьба Остафьево. Великий русский поэт приезжал сюда в гости к ее знаменитому владельцу – князю, поэту и литературному критику Петру Вяземскому. Усадьба пережила масштабную реставрацию и в прошлом году стала лауреатом конкурса «Московская реставрация - 2017», - сказал он.

Глава департамента напомнил, что пушкинские объекты в Москве находятся под надежной охраной государства.