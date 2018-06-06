РИАМО - 6 июн. В семи парках столицы 11 и 12 июня пройдет фестиваль «День России. Московское время», еще в 13 парках в эти дни запланирована праздничная программа, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Фестиваль «День России. Московское время» состоится 11 и 12 июня в семи парках: «Сокольники», «Кузьминки», «Царицыно», в Измайловском, Бабушкинском, Таганском и в парке Победы. Москвичей и гостей города ждут концерты, мастер-классы, выступления театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов», - говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, помимо основных семи парковых площадок, День России отметят еще в 13 парках – для них также подготовили специальную праздничную программу.

«Готовится насыщенная и интересная программа в 20 парках. Она связана с историей России, историей Москвы. Я думаю, она придется по душе всем москвичам и гостям столицы. Специальные музыкальные и театральные проекты можно будет увидеть в семи парках, в которых пройдет фестиваль «День России. Московское время», – отметил Немерюк.

В частности, свои программы на фестивале представят фестиваль-школа современного искусства «Территория», Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска», Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.