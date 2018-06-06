РИАМО - 6 июн. Возможность оплаты проезда на общественном транспорте с помощью банковской карты становится все более популярной в Подмосковье, более 30 тысяч поездок ежедневно оплачивают таким образом, сообщается на сайте проекта единой транспортной карты «Стрелка».

«Тридцать тысяч поездок оплачивается ежедневно по банковским картам в общественном транспорте Подмосковья. Пилотный проект по приему банковских карт был запущен в конце прошлого года в Подмосковье. Все транспортные средства ГУП МО «Мострансавто» начали прием банковских карт с марта этого года», - говорится в сообщении.

Управляющий директор карты «Стрелка» Алексей Макаров пояснил особенности безналичной оплаты проезда.

«Несмотря на похожее оборудование для приема банковских карт, оплата за проезд в автобусе отличается от оплаты, например, в магазине. На транспорте правилами платежных систем предусматривается возможность позднего списания средств за ранее совершенные поездки, это значит, что за поездку сегодня утром деньги с карты могут списать поздно вечером, после завершения рабочего дня транспортников», - сказал он.

По его словам, в некоторых случаях списания возможны через несколько дней и даже недель. Для удобства пассажиров на официальном сайте strelkacard.ru создали раздел «Банковские карты», где пассажиры смогут посмотреть историю своих поездок по банковским картам, а также историю списаний.

На текущий момент все перевозчики Московской области, включая водный транспорт, принимают к оплате бесконтактные банковские карты.