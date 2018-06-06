РИАМО – 6 июн. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в ходе заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме в среду предупредил депутатов о подготовке ведомством пакета «непопулярных» решений, министр детали не уточнил, сообщает «Интерфакс».

«Был настораживающий один момент, когда сказали, что министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений. Это было озвучено. Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях», — сказала депутат Татьяна Цыбизова.

Она добавила, что сроки принятия решений и подробности министр не озвучил.

Как добавляется в сообщении, в ходе закрытой встречи обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития института самозанятого населения, предоставления грантов начинающим бизнесменам.