РИАМО - 6 июн. Около 40% жалоб подмосковных жителей на неработающее уличное освещение, поступивших на портал «Добродел» в 2018 году, уже удовлетворили, сообщила в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области приняли участие в форуме «Энергоэффективное Подмосковье».

«В 2018 году решено и подтверждено заявителями более 39% вопросов, поступивших на «Добродел» по фактам неработающих уличных фонарей, что составляет 2666 сигналов. На 100% отработали жалобы населения в городских округах Звездный городок, Власиха и Озеры», - сказала Витушева.

Лидерами по решению проблем с уличным освещением она назвала городские округа Королев, Пущино, Орехово-Зуево и Протвино, где на сегодняшний день решено более 65% обращений жителей по недоосвещенности дворов и проездов.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» стартовала в 2017 году для того, чтобы убрать недоосвещенные места в области, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга жителей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках программы создаются объекты с архитектурно-художественной подсветкой.