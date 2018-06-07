РИАМО - 7 июн. Экспозиции - плавучие сады для рыб и городской сад для пчел - начнут работу в четверг в «Аптекарском огороде», москвичей и гостей столицы приглашают на торжественное открытие, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Седьмого июня в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится торжественное открытие двух уникальных экспозиций — плавучих садов для рыб на центральном Зеркальном канале и городского сада для пчел с медоносными растениями. Открытие этих новых объектов — результат партнерства с компанией Pernot Ricard Rouss», - говорится в сообщении.

В программе запланировали выступление представителей «Аптекарского огорода» и Pernod Ricard Rouss, подготовительные работы с участием опытных садовников и сотрудников компании, а также официальную презентацию экспозиций.

Сад для пчел представляет собой огромный цветник, где будут расти мордовник, монарда, шалфей, змееголовник, мальва, фацелия, буддлея и другие медоносные растения, способные обеспечить питание насекомым в течение всего теплого сезона — с мая по октябрь.

Помимо этого, установят воздушный аквариум и три плавучих острова на Зеркальном канале.

«Воздушный аквариум объемом около кубического метра – экспериментальная затея. Нижняя сторона его полностью открыта, и вода в нем держится благодаря атмосферному давлению, действующему на поверхность воды в канале. Вода в аквариуме лучше прогревается солнцем, поэтому рыбы заходят в него не только из любопытства, но и для того, чтобы погреться в прохладную погоду», - говорится в сообщении.

На островах будут представлены: авран лекарственный, вербейник монетчатый, канна сего-голубая, осока метельчатая Monet, осока пальмовая Aureomarginata, понтедерия сердцелистная, ситняк монтевидейский, талия припудренная, уруть водная.