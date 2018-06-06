РИАМО - 6 июн. Пятый этап соревнований «Бриллиантовая лига» пройдет в норвежском Осло 7 июня, Подмосковье на турнире представит легкоатлет Данил Лысенко, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Наш прославленный чемпион уже неоднократно доказывал высочайший уровень своего мастерства, побеждая на этапах «Бриллиантовой лиги». Не сомневаюсь, что Данил покажет прекрасный результат, оставив своих соперников далеко позади», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Личный рекорд 21-летнего спортсмена в прыжке в высоту – 2,38 метра. Лысенко является действующим чемпионом мира в помещениях, а также серебряным призером мирового первенства 2017 года.

Бриллиантовая лига IAAF - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.