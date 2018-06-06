РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Жители Балашихи, принявшие участие в акции #Чтонетак, отметили улучшение экологической ситуации в городе после начала рекультивации полигона ТБО «Кучино», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Акция #Чтонетак реализуется Общественной палатой России с 2017 года в 14 регионах страны. Балашиха первой из городов Подмосковья присоединилась к проекту.

«По моим личным наблюдениям, проблема неприятных запахов полигона «Кучино» постепенно отходит на второй план. Много положительных отзывов вызвала рекультивация полигона. Много людей говорили о том, что с нового года неприятный запах уменьшился, экологическая ситуация в городе заметно улучшилась», - сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она отметила, что акция #Чтонетак проходила на двух площадках Балашихи: у Ледового дворца и в микрорайоне Железнодорожный. За время ее проведения волонтеры собрали более 800 обращений жителей, касающихся городских проблем.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров отметил, что все жалобы и пожелания, поступившие от жителей во время проведения акции, будут взяты администрацией города на контроль. По итогам проведения акции будет организован круглый стол, на котором участники обсудят наиболее актуальные проблемы городского округа и пути их решения.

Полигон «Кучино» был закрыт в июне 2017 года после «Прямой линии» с президентом России. Тело полигона пересыпали чистым грунтом, установили систему дегазации, включающую две факельные установки для сжигания газа. В ходе рекультивации тело полигона полностью перекроют полимерным материалом, установят систему очистки фильтрата. Также будет расширена система дегазации. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года.