РИАМО - 6 июн. Возгорание в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке в столице локализовано на 120 квадратных метрах, на данный момент в результате пожара никто не пострадал, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве по государственной противопожарной службе Сергей Желтов.

«Пожар был в начальной стадии локализован, но вследствие сильных порывов ветра, предварительно из-за нарушений строительных конструкции в мансардной части в здании огонь по возгораемым материалам, которые находятся в мансардной части - это деревянная обрешетка, наличие возгораемой полиэтиленовой пленки и пустот, частично ушел на соседнее здание», - сказал Желтов.

Он добавил, что площадь пожара достигает 120 квадратных метров, возгорание локализовано.

«Погибших и пострадавших не допущено. Есть угроза обрушения, но пока справляемся», - отметил Желтов.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже.

Видео пожара в здании на Большой Дмитровке в Москве >>