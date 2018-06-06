РИАМО - 6 июн. Пожар в строении на Большой Дмитровке в Москве, где находится Дом педагогической книги, перекинулся на соседнее здание, в настоящее время пламя затронуло его мансардную часть, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже.

«Загорание частично ушло на мансардную часть соседнего здания из-за того, что противопожарная стена выполнена с нарушением требований», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится вскрытие кровли и проливка.

На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС России по Москве. По результатам замеров воздуха ПДК вредных примесей не зафиксировано.

На пожаре работают 29 подразделений.

Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

«Вниманию автомобилистов: в районе пожара работает спецтехника. Заранее выбирайте пути объезда. Не создавайте помех в работе пожарно-спасательных подразделений», - заключается в сообщении.

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