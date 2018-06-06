РИАМО - 6 июн. В бюджет Одинцовского района поступят 24,5 миллиона рублей в результате заключенных договоров на право использовать и устанавливать рекламные конструкции на трассе «Беларусь», также платежи по заключенным контрактам принесут муниципалитету еще более 73 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по информационной политике Московской области.

В среду в Одинцовском районе Подмосковья успешно состоялся электронный аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на трассе М-1 «Беларусь».

«Разыгрывалось семь позиций формата 5 на 15 метров, в том числе электронные экраны. В итоге общая стартовая цена аукциона поднялась в три раза, а по лотам digital-конструкций - в 11 раз. Все вырученные на торгах денежные средства (а это 24,5 миллиона рублей) поступят в муниципальный бюджет района», — говорится в сообщении.

Кроме того, платежи по заключенным договорам за весь период их действия принесут Одинцовскому району еще более 73 миллионов рублей.

Самыми востребованными оказались рекламные конструкции в виде электронных экранов, что подтверждает направленность рынка наружной рекламы на цифровизацию.

Среди победителей – лидеры рынка наружной рекламы Московской области: компании «XXI век-ТВ», «Игроник» и «ВинЭкс».