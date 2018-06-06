РИАМО - 6 июн. Предприниматель Герман Стерлигов сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах мэра Москвы, в случае своей победы он обещает предоставить дома и хозяйства в соседних областях жителям столицы.

«Информирую москвичей о своем решении принять участие в выборах мэра Москвы. Моя предвыборная программа - расселение московского мегаполиса», - написал Стерлигов в соцсети «ВКонтакте».

В случае избрания он гарантирует всем, кто пожелает, немедленный выезд из Москвы, а также дом и хозяйство в близлежащих областях.

«За счет городского бюджета - земля, стройматериалы, скотина, семена, транспорт и подъемные. Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей. Прогнозируемая численность населения города Москвы через четыре года моего правления — 1 миллион человек», - добавил предприниматель.

Он пообещал организовать выезд из города «уже следующей весной после победы на выборах мэра в сентябре сего года», добавив, что программа расселения мегаполиса разработана и апробирована.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже заявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин и журналист Антон Красовский.