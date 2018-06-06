РИАМО - 6 июн. Русская православная церковь совместно с Кипрской православной церковью могут выпустить православный энциклопедический справочник на английском языке, сообщил в патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В среду в Москве в храме Христа Спасителя в Москве состоялось 30-е совместное заседание наблюдательного, общественного и попечительского советов по изданию «Православной энциклопедии». В заседании приняли участие председатель наблюдательного совета патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель общественного совета председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин, председатель попечительского совета мэр Москвы Сергей Собянин, член попечительского совета губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

«В конце прошлого года к Русской церкви обратилась Кипрская православная церковь с предложением о совместном издании энциклопедического справочника на английском языке. Состоялось предварительное обсуждение этого предложения, и священный синод Кипрской церкви выражает поддержку этого проекта. Речь идет об издании, прежде всего, нашей энциклопедии и обзорного справочника для всего англоязычного мира», - сказал патриарх в ходе заседания.

Как отметил Володин, необходимо работать над продвижением «Православной энциклопедии» в регионах России. Также, по его мнению, англоязычная версия энциклопедии позволит многим ознакомиться с историей, культурой и религией России.