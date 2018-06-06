РИАМО – 6 июн. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за май 2018 года снизился на 0,9% и составил 3,928 триллиона рублей, сообщает в среду Газета.ru.

При пересчете в доллары это падение на 1,8% до 62,747 миллиарда долларов.

«По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составлял 3,963 триллиона рублей», - говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Как уточняется в материале, в мае ведомство разместило на депозиты в ВЭБе средства фонда на 105,3 миллиона рублей на финансирование проекта строительства нового аэропортового комплекса «Центральный» в Саратове.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщал, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США.