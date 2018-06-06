РИАМО – 6 июн. Бывшую вокалистку группы «Ленинград» Алису Вокс пригласили участвовать в спектакле «Эпицентр мира» в московском цирке на проспекте Вернадского, она появится в 58 спектаклях, сообщает в среду Газета.ru.

«Экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заключила контракт с Большим Московским цирком на проспекте Вернадского на участие в спектакле «Эпицентр мира», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госзакупок.

Стоимость закупки у единственного поставщика на «исполнение музыкальных произведений в цирковой программе» составила 1,22 миллиона рублей.

В соответствии с условиями договора, Вокс должна будет петь в 58 спектаклях.

Алиса Вокс стала вокалисткой «Ленинграда» в 2012 году, выступала в группе до 2016 года.