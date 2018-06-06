РИАМО - 6 июн. На полигоне «Алексинский карьер» в подмосковном Клину в среду в тестовом режиме запустили большой высокотемпературный факел, обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температуре свыше 1 тысячи градусов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее на первой, отработанной карте полигона пробурили, обвязали и затампонировали 20 скважин. В конце декабря был запущен малый, временный факел для утилизации свалочного газа, а 2 июня на полигон был доставлен большой факел мощностью 2 тысячи кубических метров в час.

«Сегодня на полигоне «Алексинский карьер» в городском округе Клин завершили монтаж и начали тестирование большого высокотемпературного факела. В течение ближайших недель будут проведены все пусконаладочные работы, и факельная установка выйдет на проектную мощность», - говорится в сообщении.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температуре свыше 1 тысячи градусов и времени пребывания газа внутри факела более 0,3 секунды.

«Это обеспечивает полную переработку свалочного газа и соответствует строгим экологическим нормам выбросов Российской Федерации и Евросоюза», - подчеркнул Коган.

Он добавил, что в конце июля запланирована поставка и монтаж еще одного большого высокотемпературного факела мощностью 2,5 тысячи кубических метров. Его запуск позволит значительно снизить негативное влияние полигона на атмосферный воздух.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.