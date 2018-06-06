РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Новая школа №7 в подмосковном Дзержинском по плану должна принять учеников уже 1 сентября 2020 года, сообщил на своей официальной странице в Instagram глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

Ранее сообщалось, что готовность объекта составляет 80%. Строительство ведется за счет внебюджетных средств, подрядчиком выступил ООО «ХСТФ Фобос». Строительство планировалось завершить в 2019 году. Новой общеобразовательной школе №7 в городском округе Дзержинский присвоят имя первого мэра города Виктора Доркина.

«31 мая 2018 года было получено долгожданное разрешение на строительство школы №7. По плану уже 1 сентября 2020 года школа примет своих первых учеников», - отметил Панаморенко.

Он подчеркнул, что бюрократический процесс завершен, теперь все зависит от ООО «Фобос». После праздников начнется расконсервация объекта и продолжение стройки.