РИАМО - 6 июн. Медицинский вертолет эвакуировал пострадавшего ребенка с улицы Кантемировская в Москве, на борту пациента сопровождала бригада медиков, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка с улицы Кантемировская, где произошло падение с высоты. С места происшествия пострадавшего с различными травмами доставили в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

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