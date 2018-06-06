РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В среду на Южном обходе в Подольске компания подростков забросала осколками кирпичей легковой автомобиль, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

«В среду (6 июня - ред.) в 17:30 я ехал по Южному обходу в сторону Москвы, на территории микрорайона Климовск в районе частного сектора на улице Березовой толпа подростков примерно из 10 человек внезапно стала бросать в машину осколки белых кирпичей», - сказал пострадавший.

По его словам, на машине остался след от камней - скол на бампере и капоте. По дороге он ездит часто, через день, но такое с ним произошло впервые.