РИАМО – 6 июн. Министерство иностранных дел России осудило действия террористов в Кабуле, в результате которых 4 июня погибло как минимум 14 человек, сообщает в среду Газета.ru.

«Осуждаем варварскую вылазку террористов. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем власти Афганистана предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности в стране», - говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИДе также отметили, что теракт в Кабуле вновь «подтвердил необходимость решительной борьбы всего мирового сообщества против международного терроризма».

В Кабуле 4 июня произошел взрыв около Политехнического университета, где проходило собрание ученых-богословов. Бомбу привел в действие террорист-смертник. Убиты, по предварительным данным, 14 человек, ранены 17 человек.