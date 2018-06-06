РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. Котельную №77 в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева отремонтируют к началу нового отопительного сезона, сообщил заместитель руководителя городской администрации Владимир Шабалдас на форуме «Управдом».

Форум «Управдом» состоялся в деловом и культурном центре «Костино» в среду. В нем приняли участие Владимир Шабалдас, сотрудники Госжилинспекции, представители городских ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также активные жители многоквартирных домов. На форуме участники обсудили вопросы подготовки города к новому отопительному сезону.

«В этом году (в 2018 году - ред.) у нас запланированы работы в котельных города. В частности, в котельной №77 в микрорайоне Юбилейный. Благодаря программе губернатора нам выделили средства на ее ремонт. Она у нас в плачевном состоянии. Не так давно нам удалось принять ее в муниципальную собственность от министерства обороны, теперь мы имеем право сделать там ремонт, полностью восстановить ее, чтобы жители Юбилейного получали тепло в полном объеме», - сказал Шабалдас.

Он также отметил, что при подготовке города к новому отопительному сезону планируется первый этап реконструкции котельной «Альфа-Лаваль» в микрорайоне Болшево и второй этап работ в котельной №2 в Юбилейном.