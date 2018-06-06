РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. Полицейские Королева в течение всего лета будут проводить в городе мероприятия по безопасности и охране правопорядка «Курорт», они будут регулярно проверять детские летние лагеря и места массового отдыха граждан, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Участковые уполномоченные будут проводить разъяснительные беседы с жителями о мерах соблюдения сохранности имущества граждан, а также о мерах безопасности при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов.

«В целях охраны общественного порядка, обеспечения общественной, личной и имущественной безопасности граждан в период летнего курортного сезона, с 31 мая по 28 сентября, на территории Московской области проводится мероприятие «Курорт -2018»», - сказала Еруновская.

Она также отметила, что полиция просит жителей Королева проявлять бдительность и внимательность, не быть безучастными к нарушениям общественного порядка и своевременно информировать сотрудников правоохранительных органов о выявленных нарушениях.