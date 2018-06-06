РИАМО - 6 июн. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поручил подготовить предварительный проект рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов «Часцы» для обращения в правительство Московской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

В среду в администрации Одинцовского района прошла еженедельная планерка. Одной из главных тем совещания стала ситуация на полигоне ТБО «Часцы», закрытом в 2014 году.

«На этой неделе нам необходимо подготовить предварительный проект, дорожную карту по рекультивации закрытого полигона, и мы будем обращаться в правительство Московской области на имя губернатора, чтобы нас включили в программу и выделили необходимые денежные средства для масштабной рекультивации», - сказал Иванов в ходе планерки.

Он напомнил, что 1 июня на полигоне произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.

«Мы развернули оперативный штаб, ввели на территории сельского поселения Часцовское режим ЧС, мобилизовали все силы местного и регионального МЧС. В частности, работали вертолеты МЧС, на полигон завезли в общей сложности более 25 тысяч кубометров грунта. На сегодняшний день продолжается работа по ликвидации последствий – ежечасно нам предоставляются отчеты о количестве машин с грунтом, которые приезжают на объект», - добавил он.

По словам Иванова, на объекте будут обеспечены все требования безопасности, чтобы предотвратить возможные возгорания и негативные последствия для экологии района и угрозы жизни людей.

Также на полигоне ТБО «Часцы» планируется подключить видеонаблюдение, охватывающее весь объект. Помимо этого, усилено количества постов ЧОП – с трех до шести человек, организовано автомобильное патрулирование вокруг тела полигона, а также заключен договор с Росгвардией на обслуживание устройства экстренного вызова. В ближайшее время будет организован дополнительный пост, где оператор в круглосуточном режиме будет наблюдать за ситуацией на объекте.

Иванов подчеркнул, что все камеры, которые будут установлены на полигоне «Часцы», необходимо включить в систему «Безопасный регион» и в ЕДДС.