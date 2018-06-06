РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Многофункциональный центр горокруга Подольск будет закрыт для посетителей 12 июня из-за празднования Дня России, 11 июня будет работать без перерывов, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ»» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за празднования Дня России МФЦ поменяет режим работы.

«МФЦ горокруга поздравляет жителей Подольска с наступающим праздником - Днем России. График работы МФЦ в предпраздничные дни: 9 июня - с 8:00 до 20:00 без перерывов, 10 июня - выходной день, 11 июня - с 8:00 до 20:00 без перерывов, 12 июня - праздничный нерабочий день», - говорится в сообщении.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.