РИАМО - 6 июн. Ликвидацию возгорания в здании на Большой Дмитровке в столице, где находится Дом педагогической книги, осложняет сильный ветер, на месте работают 18 единиц техники, сообщил в среду журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве по государственной противопожарной службе Сергей Желтов.

«Тушение пожара осложняется наличием ветра, высотой здания, сильным задымлением и трудностью в разборке вот таких конструкций типа мансардного, как здесь. Пожар будет ликвидирован в ближайшее 15 - 20 минут», - сказал Желтов.

Он отметил, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

«Пожар в настоящее время локализован. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На тушении пожара задействовано 18 единиц техники и 72 человека личного состава», - отметил Желтов.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже.

Ранее порывы ветра днем в среду в столице усилились до 12 метров в секунду, в новой Москве их скорость достигла 14 метров в секунду.