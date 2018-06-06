РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. В подмосковных Люберцах по решению совета депутатов городского округа в 2018 году создадут дорожный фонд, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации прошло очередное заседание совета депутатов Люберец.

«Это не тот фонд, который до 2008 года формировался из состава бюджета, теперь это правовые основания расходования средств местной казны на дорожную деятельность. Документ этот всего лишь формирует правила. Отдельной строкой в бюджете он нигде не прописывается. Это формально необходимый документ, который был у нас в поселениях и в бывшем Люберецком районе. Теперь он будет в горокруге», - сказала заместитель главы администрации Нина Забабуркина, выступая с докладом.

Она пояснила, что законодатель, устанавливая правила необходимости образования таких фондов, исходит из того, что в местный бюджет зачисляются акцизы от производства бензина и дизтоплива, реализуемые на ее территории, и в полном составе должны направляться на дорожную деятельность.

«Мы собираем в год таких акцизов всего 23 миллиона рублей. А дорожный фонд у нас на текущий год составляет по потребностям более 533 миллионов рублей. Мы формируем его не только за счет акцизов, но и за счет тех средств, которые можем туда направлять – платные парковки, например. До 50% поступления земельного налога в городском округе расходуется на дороги. Плюс - это трансферты из бюджета Московской области», - добавила Забабуркина.