РИАМО - 6 июн. С оператора полигона «Кучино» в подмосковной Балашихе будет взыскано более 6 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона «Кучино» ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 6,3 миллиарда рублей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после прямой линии с президентом России. В ходе предрекультивационных работ тело полигона было пересыпано чистым грунтом. Также на полигоне была смонтирована система экстренной дегазации. На свалке установили большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ.

Сейчас на полигоне более чем на 60% завершено строительство технологической дороги вокруг свалки, которая нужна для передвижения строительной техники. Продолжаются работы по строительству системы сбора фильтрата. Рекультивация полигона ТБО «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года.