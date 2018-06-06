РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Жительница подмосковного Подольска пожаловалась на бродячих собак, которые бегают около футбольной площадки и пугают детей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на стаю бродячих собак, которые бегают на Заводской улице между мусорным контейнером и детской футбольной площадкой, лают, дерутся, кидаются на детей.

«Специализированная организация отловила безнадзорных животных», – сказал директор МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Чибисов.

Отловленных собак держат в стационаре в течение 29-38 суток, затем возвращают в привычную среду обитания. Вернуть могут только чипированных неагрессивных животных, прошедших учет, регистрацию, карантин и другие процедуры.