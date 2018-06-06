РИАМО - 6 июн. Компания «Аэрофлот» вынуждена задержать авиарейсы 8 июня из аэропорта «Шереметьево» в Рим и Милан, также будут задержаны и обратные рейсы, один из них вовсе отменили, сложившаяся ситуация связана с забастовкой персонала аэропортов итальянских городов, сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В связи с забастовкой персонала управления воздушного движения в Италии «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 8 июня 2018 года. Рейс SU2418/SU2419 «Шереметьево — Рим — Шереметьево» отменен», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, пассажиры оповещаются через Call-центр, прибывшие в аэропорт будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: 8(495)223-55-55 (Москва), 8(800)444-55-55 (звонок по России бесплатный) или в офисах собственных продаж авиакомпании.