РИАМО - 6 июн. Вторая волна переселения по программе реновации жилфонда Москвы может начаться в следующем году, уже до конца 2018-го часть пятиэтажек в рамках программы начнут сносить, сообщил в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня говорить о конкретных адресах (сносимых пятиэтажек в рамках второй волны программы - ред.) рано, многое будет зависеть от желания самих жителей и технических особенностей площадок. Таким образом, фактически в следующем году начнется вторая волна программы», - сказал Хуснуллин.

По его словам, до конца текущего года будет снесена часть расселенных пятиэтажек, что освободит площадки для нового жилья. К возведению жилья на площадках, освободившихся после расселения пятиэтажек, строители могут приступить уже в 2019 году.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.