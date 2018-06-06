РИАМО - 6 июн. В храме Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная презентация новых четырех томов «Православной энциклопедии», передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду в Москве в храме Христа Спасителя в Москве состоялось 30-е совместное заседание наблюдательного, общественного и попечительского советов по изданию «Православной энциклопедии». В заседании приняли участие председатель наблюдательного совета патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель общественного совета председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин, председатель попечительского совета мэр Москвы Сергей Собянин, член попечительского совета губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.

«Открывая наше традиционное и ежегодное совместное заседание советов, хотел бы обратить внимание на две знаменательные цифры. Сегодня 30-е по счету заседание совета по изданию «Православной энциклопедии», первое из которых состоялось 20 лет назад, в 1998 году. Хотел кратко представить новые тома «Православной энциклопедии». В 2017 году Церковный научный центр издал четыре тома - с 45 до 48. И к сегодняшнему заседанию вышел в свет 49 том - первый в 2018 году», - сказал патриарх в ходе заседания.

Он добавил, что 50-й том энциклопедии в настоящее время находится в типографии.

По его словам, большую часть 47 тома занимают материалы о Москве и Московской области.

«Мы уже говорили на совместных заседаниях, что у нас две основные задачи: обеспечение нормального хода работы над энциклопедией и популяризация этого издания», - добавил патриарх.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в прошлом году для городских и школьных библиотек приобрели 9,5 тысяч комплектов «Православной энциклопедии».

«Издание энциклопедии - не только церковное, но и государственное дело, потому что энциклопедия говорит не только о церковных делах, но и об истории нашего государства, тесно связанной с религией», - сказал Собянин.