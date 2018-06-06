РИАМО - 6 июн. На станции «Театральная» столичной подземки ощущается запах гари от пожара в Доме педагогической книги на Большой Дмитровке, передает корреспондент РИАМО.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже. Пожар локализовали в 17:21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

На ближайшей к месту происшествия станции метро «Театральная» уже ощущается запах.

На месте происшествия работают пожарные, присутствуют полицейские, машины скорой помощи. Рядом с местом пожара собралось большое количество зевак.

Ранее на сайте столичного главка МЧС России сообщалось, что по результатам замеров воздуха превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей не зафиксировано.

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